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Вильфанд спрогнозировал приход «безжалостного солнца» в два российских города

Вильфанд спрогнозировал приход «безжалостного солнца» в Москву и Петербург

Фото: Гришкин Денис / АГН «Москва»

В Москву и Санкт-Петербург с субботы, 25 июня, придет «безжалостное солнце» — температура воздуха прогреется до 31 градуса. О погоде в двух российских городах рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Очень хорошо развитый антициклон, центр которого находится над югом Западной Европы, начинает распространять свое влияние на европейскую территорию России. Облаков мало, солнце начинает "прожаривать" подстилающую поверхность, поэтому прогнозируется очень теплая погода», — сказал Вильфанд.

Синоптик предположил, что в Москве может быть объявлено штормовое предупреждение из-за жары, так как температура воздуха выше 30 градусов в городе — опасное явление. Так, в столице 23 июня ожидается 23-25 градусов, в 24 июня — 25-27, 25,26,27 июня — 27-29 градусов. По области столбики термометров поднимутся до 31 градуса.

Вильфанд назвал температуру в городе аномальной, так как погода в ночное время будет на пять градусов выше нормы и составит 14-18 градусов тепла. Из-за этого организм человека не сможет полностью отдохнуть от жаркой погоды в темное время суток.

По его словам, жаркую погоду антициклон принесет в Петербург и Ленинградскую область. Там в выходные и в начале следующей недели прогнозируется от 28 до 31 градуса, что выше нормы на 5-6 градусов. «Настоящая проблема — безжалостное солнце и никаких осадков», — подытожил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра, оценивая вероятность рекордной жары летом 2022 года в России, заявил, что летний сезон не будет рекордно теплым, но погода будет более переменчивой.

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Анастасия Шейкина
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