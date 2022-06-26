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В Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС после ливней

В Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС после подтопления населенных пунктов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после подтопления населенных пунктов в результате ливней. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

«Режим ЧС введен», — сообщили в администрации.

Как сообщили в Мининформе республики, около 300 участков и домов были подтоплены в Симферополе и в Симферопольском районе из-за сильных осадков.

26 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму после обильных дождей сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», расположенного в Алуште. По его словам, подтопления произошли в Симферополе, а также шести населенных пунктах в его окрестностях, трех населенных пунктах в Белогорском районе, столько же в Бахчисарайском районе. Жертв и пострадавших нет.

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Алина Гончарова
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