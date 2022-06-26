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На крымский санаторий сошел сель после ливней

Глава Крыма сообщил о сходе селя на территорию санатория «Аю-Даг» в Алуште после ливней

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму после обильных дождей сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», расположенного в Алуште. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, подтопления произошли в Симферополе, а также шести населенных пунктах в его окрестностях, трех населенных пунктах в Белогорском районе, столько же в Бахчисарайском районе. Жертв и пострадавших нет, добавил Аксенов.

Глава республики отметил, что аварийные службы работают в оперативном режиме, последствия стихии ликвидируют более 200 спасателей, 60 единиц техники. Аксенов гарантировал, что всем будет оказана помощь.

24 июня сообщалось, что в районе Толстого мыса около Геленджика образовался мощный смерч. Природное явление попало на видео. На кадрах виден огромный столб вихря, поднимающийся в воздух вдалеке за домами.

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Любовь Ширижик
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