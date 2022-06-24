Мощный смерч возле Геленджика попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный смерч в районе Толстого мыса вблизи Геленджика

В районе Толстого мыса около Геленджика образовался мощный смерч. Природное явление попало на видео, которое опубликовала группа «Страница новостей» во «ВКонтакте».

На кадрах виден огромный столб вихря, поднимающийся в воздух вдалеке за домами. «Смерч набирает обороты», — прокомментировала происходящее очевидец.

Информации о пострадавших и разрушениях из-за урагана на данный момент нет.

Это не первый подобный случай в России за последние несколько дней. Так, 22 июня жители Сочи стали свидетелями образования смерча, который прошелся по побережью около города. В результате разгула стихии оказались повреждены пляжные постройки.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о том, что в ближайшие три дня на побережье в Сочи могут выйти новые смерчи. По его словам, подобные ситуации возникают на курортах Краснодарского края практически ежегодно.