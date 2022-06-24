Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мощный смерч возле Геленджика попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный смерч в районе Толстого мыса вблизи Геленджика

В районе Толстого мыса около Геленджика образовался мощный смерч. Природное явление попало на видео, которое опубликовала группа «Страница новостей» во «ВКонтакте».

На кадрах виден огромный столб вихря, поднимающийся в воздух вдалеке за домами. «Смерч набирает обороты», — прокомментировала происходящее очевидец.

Информации о пострадавших и разрушениях из-за урагана на данный момент нет.

Это не первый подобный случай в России за последние несколько дней. Так, 22 июня жители Сочи стали свидетелями образования смерча, который прошелся по побережью около города. В результате разгула стихии оказались повреждены пляжные постройки.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о том, что в ближайшие три дня на побережье в Сочи могут выйти новые смерчи. По его словам, подобные ситуации возникают на курортах Краснодарского края практически ежегодно.

Время роста
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз выделит Украине 9 миллиардов евро
В России зафиксировали тысячекратный рост мощности DDoS-атак
Иностранца осудили на четыре года условно за переводы денег террористам
Путин описал подход Запада фразой королевы о хлебе и пирожных
«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
В России запустят дополнительный поезд в Крым
В Подмосковье пенсионер и его парализованная жена заживо сгорели в квартире
Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным
Собчак назвала Киркорова российским Бэтменом
Мощный смерч возле Геленджика попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.