Синоптик предупредил о выходе новых смерчей на побережье в Сочи

Синоптик Шувалов предупредил, что на побережье в Сочи в ближайшие дни могут выйти смерчи

В ближайшие три дня на побережье в Сочи могут выйти новые смерчи. Такое предупреждение в разговоре с «Известиями» сделал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Накануне туристы засняли в Лазаревском микрорайоне Сочи выход смерча на берег. В результате разгула стихии оказались повреждены кафе и пляжные постройки.

Специалист разъяснил. что подобные ситуации возникают на курортах Краснодарского края практически ежегодно. «Такие явления происходят, когда на холодном фронте закручивается циклон над севером Черного моря. Еще как минимум три дня эта ситуация сохранится, мы будем наблюдать в Краснодарском крае дожди, грозы, возможен выход смерчей на сушу», — сказал синоптик.

Шувалов добавил, что в результате смерчей обычно возникают кучевые дождевые облака, они — следствие сдвига ветра в самом облаке и очень высокой температуры поверхности моря. Обычно такие природные явления сопровождаются температурой выше 25 градусов.

Ранее в МЧС сообщали, что на участке от Туапсе и на всем протяжении Сочи возможно образование смерчей.