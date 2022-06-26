Российский газ обеспечил потребности Сербии на 62 процента

Президент Сербии Вучич заявил, что российский газ обеспечил потребности страны на 62%

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что что российский газ по договору с «Газпромом» обеспечил потребности страны на 62 процента. Государство планирует зарезервировать на своей территории и в Венгрии около 700 миллионов кубических метров, передает РИА Новости.

Прошлый договор, который истек 31 мая, предполагал поставки шести миллионов кубометров топлива в сутки по 270 долларов за одну тысячу кубов. По новому соглашению, цена будет рассчитываться по нефтяной формуле, Белград ожидает, что она составит от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.

Оставшиеся 38 процентов потребностей в газе Сербия покрыла за счет закупок 500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии и нашла способ финансирования через венгерский ОТР банк, уточнил Вучич.

«Мы в ближайшие два месяца закачаем 147 миллионов, почти 150 миллионов кубических метров в Венгрии. За это время заполним здесь по цене российского газа, которая наиболее выгодная для нас в рамках этих 62 процентов, подземное хранилище газа Банатски-Двор с 250 миллионами кубометров», — добавил президент.

По его словам, к 15 сентября резерв составит 400 миллионов кубометров, к 15 октября — до 600 миллионов. Цель Сербии — заполнить 700 миллионов кубометров, что позволит обеспечивать потребность страны в 11 миллионов кубометров топлива в холодный период.

Ранее Вучич заявил, что Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС. До этого времени продолжается заполнение новых хранилищ, которые находятся у частных коммерческих структур.