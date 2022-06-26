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Российский газ обеспечил потребности Сербии на 62 процента

Президент Сербии Вучич заявил, что российский газ обеспечил потребности страны на 62%
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Christian Spicker/ Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что что российский газ по договору с «Газпромом» обеспечил потребности страны на 62 процента. Государство планирует зарезервировать на своей территории и в Венгрии около 700 миллионов кубических метров, передает РИА Новости.

Прошлый договор, который истек 31 мая, предполагал поставки шести миллионов кубометров топлива в сутки по 270 долларов за одну тысячу кубов. По новому соглашению, цена будет рассчитываться по нефтяной формуле, Белград ожидает, что она составит от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.

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Оставшиеся 38 процентов потребностей в газе Сербия покрыла за счет закупок 500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии и нашла способ финансирования через венгерский ОТР банк, уточнил Вучич.

«Мы в ближайшие два месяца закачаем 147 миллионов, почти 150 миллионов кубических метров в Венгрии. За это время заполним здесь по цене российского газа, которая наиболее выгодная для нас в рамках этих 62 процентов, подземное хранилище газа Банатски-Двор с 250 миллионами кубометров», — добавил президент.

По его словам, к 15 сентября резерв составит 400 миллионов кубометров, к 15 октября — до 600 миллионов. Цель Сербии — заполнить 700 миллионов кубометров, что позволит обеспечивать потребность страны в 11 миллионов кубометров топлива в холодный период.

Ранее Вучич заявил, что Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС. До этого времени продолжается заполнение новых хранилищ, которые находятся у частных коммерческих структур.

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Марина Совина
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