Четверо человек похитили мужчину из подъезда в Москве и надругались над ним

В Москве четырех человек отправили в СИЗО за похищение мужчины и надругательство над ним

В Москве четырех человек в возрасте от 25 до 30 лет отправили в СИЗО за похищение мужчины, насильственные действия сексуального характера в отношении него и разбой. Об этом в воскресенье, 26 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 21 июня фигуранты напали на жертву в подъезде дома на улице Академика Арцимовича, избили его, насильно вывели из подъезда и посадили в автомобиль, на котором выехали в Троицкий городской округ. Там, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, они забрали у него деньги, надругались над ним и скрылись с места преступления.

После того, как мужчина обратился в полицию, стражи порядка оперативно задержали похитителей. Один из них благодаря грамотной тактике следователя столичного СКР полностью признал вину и изобличил сообщников.

Ранее сообщалось, что четверых россиян осудят за групповое изнасилование и убийство друга в Красноярском крае — после расправы мужчины положили тело жертвы под поезд.