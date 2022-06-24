Четверых мужчин осудят за изнасилование и убийство друга в Красноярском крае

Четверых россиян осудят за изнасилование и убийство друга в Красноярском крае — после расправы мужчины положили тело жертвы под поезд. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в сентябре 2021 года компания из пяти мужчин распивала спиртное в поселке Козулька. В какой-то момент двое из присутствующих поссорились, завязалась драка, в ходе которой одного мужчину избили приятели: они наносили удары руками, ногами, и дверцей от шкафа. После этого избиение переросло в групповое изнасилование.

Чтобы скрыть следы преступлений, фигуранты решили инсценировать смерть мужчины, который к тому моменту был без сознания. Его оттащили к железнодорожным путям и положили на рельсы перед движущимся грузовым поездом. Когда состав наехал на жертву, соучастники поспешили скрыться.

Позже следствием было установлено, что смерть потерпевшего наступила не от причиненных поездом повреждений, а от полученных ранее травм. Спустя несколько дней после расправы злоумышленников задержали. Оказалось, что фигуранты ранее были неоднократно судимы. Свою вину они признали в полном объеме.

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