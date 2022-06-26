Праздник Ысыах Туймаады в Якутии побил рекорд по количеству участников и гостей

Юбилейный праздник Ысыах Туймаады в Якутии посетило свыше 220 тысяч гостей

Свыше 220 тысяч человек из других регионов России и 50 стран мира приняли участие в мероприятиях национального праздника Ысыах Туймаады в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства региона. Впервые за два года масштабный праздник прошел в очном формате и сразу же побил рекорд по количеству гостей.

«В 1998 году впервые состоялся городской Ысыах в местности Ус Хатын. За прошедшие годы Ысыах Туймаады стал самым крупным национальным праздником в России, в котором участвовали более 200 тысяч человек. Два года наш праздник проводился в онлайн формате в условиях пандемии. В 2019 году на праздник пришло 205 тысяч человек. В этом году рекорд 2019 года превзойден, участниками стали более 220 тысяч человек. В этот день Якутию посетили тысячи иностранных гостей и жителей регионов России. Всех привлекает самобытная культура нашей республики, которую нам передали наши предки, а мы сумели ее сохранить», — рассказал глава республики Айсен Николаев.

В рамках Ысыаха организовали 100 мероприятий и 25 конкурсов, все они были приурочены к 100-летнему юбилею республики и 25-летию Ысыаха Туймаады.

Среди нововведений праздника этого года — конкурсы среди мастеров якутских чоронов и запевал осуохая.

В этом году на Ысыахе также впервые прошел татарский народный праздник Сабантуй. Познакомиться с культурой, традициями и обычаями татарского народа гости смогли благодаря проведению Дней Татарстана в Якутии.

«Ысыах Туймаады уже давно стал главным республиканским праздником. Я общался с разными гостями и в одном они были едины. По их признанию, они посетили один из лучших ысыахов республики. Благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении самого масштабного и зрелищного праздника лета», — отметил глава городского округа «Город Якутск» Евгений Григорьев.

Среди почетных гостей праздника были губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республики Татарстан, руководство министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители Комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи, Монголии.

