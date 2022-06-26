Джонсон заявил о негативном влиянии попыток урегулировать конфликт на Украине

Борис Джонсон заявил, что попытки урегулировать конфликт на Украине ведут к нестабильности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к нестабильности в мире и укреплению позиций России. Об этом он сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону на встрече в Германии, его слова цитирует ТАСС.

Джонсон отметил, что вмешательство в ситуацию даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками».

По словам британского политика, сейчас наступил решающий момент для хода украинского конфликта и «существует возможность переломить ситуацию на войне». Для этого он предложил западным союзникам продолжить отправлять Украине деньги и вооружение, чтобы позиции Киева «были максимально сильны на поле боя».

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите уделят внимание новым вызовам мировой экономике, ставшим результатом военных действий на Украине.