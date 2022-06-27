Спасателей российского аквапарка задержали после гибели подростка в бассейне

В Волжском задержали двух спасателей после гибели 13-летнего подростка в аквапарке

В Волгоградской области задержаны двое инструкторов-спасателей после гибели 13-летнего мальчика в аквапарке. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее стало известно, что 26 июня подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский, чтобы провести время в аквапарке. Во время отдыха мальчик захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, однако в последний момент решил спуститься с другой. Спустя время его обнаружили мертвым в бассейне.

Следователи выяснили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. После просмотра записей с камер выяснилось, что ребенок провел в воде более шести минут после спуска с горки, однако ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего мальчика.

По факту случившегося возбудили дело по статье 238 («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят задержание спасателей.

Как отмечается, фигуранты не имели соответствующего образования и опыта оказания первой медицинской помощи.