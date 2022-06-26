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Российский подросток утонул после спуска с горки в аквапарке

Под Волгоградом 13-летний подросток из Астрахани утонул после спуска с горки в аквапарке

Фото: unsplash

В Волгоградской области 13-летний подросток утонул в бассейне. Об этом в воскресенье, 26 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 июня мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский для того, чтобы провести время в аквапарке. Во время отдыха подросток захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, однако в последний момент решил спуститься с другой. Спустя время его обнаружили мертвым в бассейне.

На место выехали следователи. Они выяснили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. После просмотра записей с камер выяснилось, что ребенок провел в воде более шести минут после спуска с горки, однако ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего мальчика.

По факту случившегося возбуждено дело по статье 238 («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Сейчас сотрудники СКР осматривают место происшествия и ищут очевидцев.

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Елизавета Новикова
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