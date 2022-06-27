Россиян стали обманывать под видом бренда AliExpress

«Известия» сообщили о новой схеме мошенничества под видом бренда AliExpress

В России появился новый сценарий мошенничества с использованием бренда AliExpress. Об этом «Известиям» сообщили в компании-партнере нескольких ритейлеров. Издание отмечает, что данную информацию также подтвердили в маркетплейсе.

Отмечается, что россиянам приходят сообщения в мессенджерах. Пользователям предлагают работу на площадке, обещая заработок до 30 тысяч рублей в день. Источник издания уточнил, что злоумышленники предлагают соискателю открыть личный кабинет на стороннем сайте, который на самом деле является фишинговым, и перевести туда 500 рублей. Затем пользователь получает список товаров, которые должен купить на эти деньги. Как утверждают мошенники, это нужно якобы для раскрутки продавцов на маркетплейсе. «Работодатели» обещают вернуть эти деньги, а также заплатить 4 процента комиссии от стоимости покупки.

Собеседник издания предупредил, что на первый раз средства действительно возвращают, однако во второй раз пользователю предлагается внести на счет уже две тысячи рублей. При этом стоимость товаров, которые предлагается купить, превышает этот депозит. В связи с этим злоумышленники предлагают увеличить баланс, ведь деньги все равно вернутся. Однако никакого возврата не происходит.

Как рассказал «Известиям» директор технического блока компании BI.Zone Антон Окошкин, вышеуказанная схема является модификацией типичной пирамиды. Для подобного вида уловок характерны обещания сверхдоходов на вложенный капитал, одна-две выплаты, после чего связь обрывается и переводы прекращаются.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рекомендовал россиянам не скачивать ничего на подозрительных сайтах или из электронных писем, проверять ссылки с помощью антивируса и сервиса Whois, а также помнить о том, что деньги, высокооплачиваемую работу или товары за полцены предлагают лишь мошенники. Кроме того, эксперт посоветовал завести отдельную карту с лимитом для расчетов онлайн.

Ранее ЦБ предупредил о злоумышленниках, предлагающих жертвам мошенников «компенсации». Схема, по которой работают мошенники, устроена так: злоумышленники просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. Затем, получив эти данные, похищают у человека деньги. Вернуть их в такой ситуации невозможно, отмечает регулятор.