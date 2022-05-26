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ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества

ЦБ предупредил о злоумышленниках, предлагающих жертвам мошенников «компенсации»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Злоумышленники начали предлагать россиянам «компенсации», если они стали жертвой других мошенников. О новой схеме обмана граждан предупредил ЦБ в своем Telegram-канале.

За май Банк России направил в правоохранительные органы на блокировку данные о 38 сайтах с предложением различных «компенсаций», а также возврата украденных мошенниками денег.

Схема, по которой работают мошенники, устроена так: злоумышленники просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. Затем, получив эти данные, похищают у человека деньги. Вернуть их в такой ситуации невозможно, отмечает регулятор.

Ранее директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме телефонных мошенников. Они начали звонить якобы от лица «добросовестных» сотрудников банка и обвинять своих коллег в краже средств со счета россиян.

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Платон Щукин
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