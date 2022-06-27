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Россиянина отправили в СИЗО за убийство жены-банкирши

В Домодедово мужчину отправили в СИЗО за убийство супруги-банкирши

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Домодедово суд по требованию следователей поместил в СИЗО 54-летнего мужчину по подозрению в убийстве супруги. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Как ранее уточнялось, речь идет о бывшем члене правления банка «Русский банк развития» и советнике его председателя 51-летней Илоне Портных.

По данным ведомства, в деревне Кутузово оперативники обнаружили женщину убитой. Ее жестоко избили — на лице и теле имелись множественные кровоподтеки и гематомы. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело и назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Портных была адвокатом, а с 1999 года занимала высокие должности в банковской сфере.

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Екатерина Власова
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