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Bloomberg заявил о наступлении первого за столетие в России дефолта

Bloomberg сообщил о наступлении первого с 1918 года дефолта в России

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, в ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта. В публикации подчеркивается, что это первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

В свою очередь, в России отвергли подобные заявления. Как пояснил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, дефолт в России невозможен, потому что деньги у страны есть. При этом он признал, что технический дефолт страны все же может быть объявлен.

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Ксения Назарова
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