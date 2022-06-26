Аналитик дал оценку заявлению Bloomberg о скором дефолте в России

Аналитик Беляев не видит угрозы дефолта в России

Дефолт в России невозможен, потому что деньги у страны есть. Хотя объявить выборочный или технический дефолт в России представляется возможным, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он дал оценку заявлению Bloomberg о скором дефолте в России.

Деньги есть

О том, что Россия находится в нескольких часах от дефолта, заявили обозреватели издания Bloomberg. Так, в ночь с воскресенья на понедельник истекает льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Агентство отмечает, что это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

Россия успеет выполнить свои обязательства, потому что 100 миллионов долларов — это не такие большие деньги в государственном масштабе. У нас эти деньги есть, поэтому дефолта не будет Михаил Беляев финансовый аналитик

«Дефолт объявляют тогда, когда у страны не хватает средств для выполнения своих обязательств. Значит, дефолт нам объявить невозможно, хотя страны Запада могут пойти на все. Они могут поставить какие-то препятствия по пути движения этих денег», — считает Беляев.

Технический дефолт

При этом аналитик подчеркнул, что технический дефолт России все же может быть объявлен. «Скорее всего, Россия применит схему, которая ранее была уже опробована и апробирована: средства двигаются в рублях, в банке, который назначен агентом, они конвертируются в валюту платежа и удовлетворяют все требования. Если будут поставлены препятствия и такая операция станет невозможна, то нам смогут объявить технический дефолт. Это значит, что средства есть, но есть препятствия на пути оплаты», — заявил он.

В это же время Михаил Беляев убежден, что на объявление технического дефолта России могут повлиять иностранные держатели. «Под их нажимом оплата и получение средств произойдет, как это уже и происходит с марта», — добавил экономист.

Выборочный дефолт

Еще один дефолт, который могут объявить в России, называется выборочным. Он означает, что требования были удовлетворены и средства были получены, но были нарушены какие-то условия обязательств, сообщил Беляев.

«Уже несколько раз говорили о том, что средства двигаются в рублях, хотя должны быть выплачены в валюте. Но это несостоятельные претензии, потому что держатели этих бумаг получают средства на руки в валюте, как и положено», — заявил он.

Михаил Беляев объяснил, что российская экономика никак не почувствует на себе технический или выборочный дефолт, если он все-таки будет объявлен. «Дефолт означает, что, по мнению каких-то рейтинговых агентств, мы попадаем в дефолтный список, мы не сможем размещать дальнейшие выпуски наших евробондов», — заключил он.

Но учитывая, что сейчас вообще невозможно размещение евробондов, то эта угроза дальше риторики никуда не идет. На нашу экономику она не окажет никакого влияния Михаил Беляев финансовый аналитик

Ранее российское министерство финансов выплатило купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 159,4 миллиона долларов в рублевой форме, переведя на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 8,5 миллиарда рублей. Это была вторая выплата, проведенная после того, как 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новый порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Первый перевод в рублях по этой схеме российский Минфин выполнил накануне на сумму 12,51 миллиарда рублей.

Глава ведомства Антон Силуанов отказался считать ситуацию дефолтом. По его мнению, речь идет о форс-мажоре, который устроили США, чтобы повесить на Россию ярлык неплательщика.