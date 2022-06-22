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Путин установил новый порядок выплат по госдолгу

Президент Путин подписал указ о временном порядке выплат по внешнему долгу

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал документ, устанавливающий новый порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валют» опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что теперь Россия для выполнения обязательств по еврооблигациям может открыть рублевые счета на имя иностранных депозитариев. Бенефициарами по этим счетам являются, в частности, владельцы бумаг, а также «иные лица», в порядке, установленном Минфином и ЦБ.

Индексация сумм, зачисляемых на указанные счета, производится по тому курсу валюты облигаций, который формируется на внутреннем валютном рынке в России, следует из документа.

В конце мая Соединенные Штаты решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Тогда министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что Москва готовится вновь реализовать схему, предложенную для расчетов по газу — с оплатой в рублях.

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — объяснял министр.

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Платон Щукин
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