Bloomberg заявил о скором дефолте в России

Bloomberg заявил о нескольких часах до дефолта в России

Россия находится в нескольких часах от дефолта, заявили обозреватели издания Bloomberg. Так, в ночь с воскресенья на понедельник истекает льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям.

«Официального заявления не будет, а Россия уже оспаривает [неисполнение обязательств], но если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет «событие дефолта», — сказано в материале.

Агентство отмечает, что это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

США прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

Ранее российское министерство финансов выплатило купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 159,4 миллиона долларов в рублевой форме, переведя на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 8,5 миллиарда рублей. Это была вторая выплата, проведенная после того, как 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новый порядок выплат по внешнему валютному госдолгу.

Первый перевод в рублях по этой схеме российский Минфин выполнил накануне, на сумму 12,51 миллиарда рублей. Глава ведомства Антон Силуанов отказался считать ситуацию дефолтом. По его мнению, речь идет о форс-мажоре, который устроили США, чтобы повесить на Россию ярлык неплательщика.