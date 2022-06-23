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Выплату валютного госдолга в рублях отказались признавать дефолтом

Силуанов отказался считать выплаты по внешнему госдолгу в рублях дефолтом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр финансов Антон Силуанов отказался признавать выплату по номинированному в валюте госдолгу в рублях дефолтом по государственным обязательствам. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, не означает. Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам. И как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов», — ответил Силуанов на вопрос, означает ли выплата по валютному госдолгу в рублях дефолт.

По его словам, Минфин был вынужден перейти на обслуживание еврооблигаций в национальной валюте исключительно из-за отказа иностранных контрагентов проводить платежи в долларах. Москва считает это обстоятельство форс-мажорным.

«Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". Заявить можно что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — заключил Силуанов.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обслуживать внешний госдолг в рублях. Для этого Минфин сможет открывать в депозитариях рублевые счета типа «И». На них будут зачисляться средства в рублях по курсу валюты, в которой номинированы обязательства, на день платежа.

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Платон Щукин
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