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Грузия временно закрыла границу с Россией

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за непогоды

Фото: Matthew Heil / Unsplash

Власти Грузии временно закрыли границу с Россией из-за сильных ливней. Соответсвующее распоряжение опубликовано на сайте Службы доходов министерства финансов республики, пишет ТАСС.

Так, в настоящий момент из-за непогоды приостановлена работа таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги». Отмечается, что обильные дожди повредили дорогу, которая ведет к ТПП.

Ранее, 27 июня, Россия также ограничила выезд в Грузию из-за неблагоприятных метеорологических условий. Введен запрет на движение всех автотранспортных средств по дороге из Владикавказа в КПП «Верхний Ларс».

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Мария Гейн
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