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Выезд из России в Грузию ограничили из-за непогоды

МЧС ограничило выезд из России в Грузию из-за ухудшения погодных условий

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МЧС закрыло выезд из России в Грузию через КПП «Верхний Ларс» из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Ограничения распространяются на все автотранспортные средства на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс. Запрет действует до особого распоряжения.

Отмечается, что решение принято из-за невозможности обеспечить безопасность проезда, а также по рекомендации пограничной полиции Грузии.

Ранее, 15 июня, власти Грузии отменили все ковидные ограничения на въезд туристов. Путешественникам больше не требуется предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации при пересечении границы.

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Мария Гейн
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