Известная актриса раскритиковал отъезд артистов и назвала его «галковщиной»

Актриса Лариса Бравицкая раскритиковала отъезд артистов и назвала его «галковщиной»

Театральная актриса и сценарист Лариса Бравицкая раскритиковал отъезд артистов из России и назвала его «галковщиной». Об этом писательница сообщила в своем Telegram-канале.

Бравицкая подчеркнула, что упомянула телеведущего в качестве нарицательного имени, а также дала собственное определение понятию «галковщина». «"Галковщина" — это спонтанная эмиграция, крушение всей прошлой, благополучной жизни, добровольный разрыв и отказ от Родины. "Галковщина", как явление, поразила многих талантливых, благополучных и успешных деятелей культуры», — отметила актриса.

Сценарист добавила, что многим творческим единицам свойственно совершать необдуманные поступки на эмоциях, однако, по ее мнению, некоторые артисты покинули страну намеренно и не собираются возвращаться.

В своем сообщении писательница также упомянула Земфиру, Аллу Пугачеву и ведущую Жанну Агалакову, которые отказались от работы в России и теперь готовы «мыть полы и унитазы, но только не возвращаться на Родину».

В конце мая лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал предателями уехавших из России артистов.