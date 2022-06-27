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План сдержать глобальное потепление провалился

Science: глобальное потепление превысит 1,5 градуса Цельсия к середине века

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Ученые Университета Конкордия (Канада) пришли к выводу, что несмотря на усилия по ограничению парниковых газов цель не допустить повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального значения не будет выполнена к середине XXI века. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи проанализировали научные работы, посвященные текущему состоянию глобальной климатической системы. Они рассмотрели, какие тенденции в прошлом привели к уже наблюдаемому усилению потепления, а также, как другие научные группы использовали эти данные для прогнозирования изменения климата в будущем. Наконец, ученые оценили, как различные усилия во всем мире, направленные на сокращения антропогенных выбросов парниковых газов, влияют на замедление глобального потепления.

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Оказалось, что с учетом нынешней ситуации вероятность того, что цель в ограничении потепления на 1,5 градуса Цельсия будет достигнута, практически равна нулю. Для этого необходимо, чтобы к 2030 году выбросы сократились на 43 процента, однако в настоящее время их уровень продолжает расти. По мнению специалистов, основная причина провала плана по сдерживанию изменения климата заключается в отсутствии надлежащих технологий и политической воли для осуществления изменений.

Антропогенные выбросы уже привели к увеличению температуры на 1,25 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Согласно климатическим моделям, дальнейший рост температуры, вероятно, приведет к непредсказуемости поведения глобального климата и значительному учащению экстремальных погодных явлений. В рамках Парижского соглашения 2015 года 195 стран и ЕС договорились сократить выбросы CO2 в течение следующих трех десятилетий, чтобы сдержать потепление до 1,5 градуса по Цельсию.

Синдром отмены: Россия


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Александр Еникеев
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