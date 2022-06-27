Россиянину проломил голову упавший на улице дуб

Мужчине из Москвы проломил голову упавший на улице дуб

Житель Москвы пострадал при падении дуба на улице города. Дерево весом несколько тонн обрушилось на россиянина и проломило ему голову, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня, на улице Паперника. Сухой дуб высотой около десяти метров упал на 27-летнего горожанина, который ожидал под деревом своих друзей. Пострадавшего доставили в реанимацию. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тяжелые переломы.

«Я не поверил своим глазам. Человек в кепке стоял под деревом, а затем просто исчез — упавшее дерево накрыло его полностью», — рассказал очевидец происшествия. По его словам, дорожные бордюры под весом дуба ушли в землю на пять сантиметров. Жильцы соседнего дома отметили, что дерево давно клонилось к земле, однако коммунальщики его вовремя не спилили.

Ранее в июне на москвича обрушились строительные леса. Конструкция располагалась рядом с особняком XIХ века в центре столицы, дом находился на реконструкции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.