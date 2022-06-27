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Россиянину проломил голову упавший на улице дуб

Мужчине из Москвы проломил голову упавший на улице дуб

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Житель Москвы пострадал при падении дуба на улице города. Дерево весом несколько тонн обрушилось на россиянина и проломило ему голову, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня, на улице Паперника. Сухой дуб высотой около десяти метров упал на 27-летнего горожанина, который ожидал под деревом своих друзей. Пострадавшего доставили в реанимацию. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тяжелые переломы.

«Я не поверил своим глазам. Человек в кепке стоял под деревом, а затем просто исчез — упавшее дерево накрыло его полностью», — рассказал очевидец происшествия. По его словам, дорожные бордюры под весом дуба ушли в землю на пять сантиметров. Жильцы соседнего дома отметили, что дерево давно клонилось к земле, однако коммунальщики его вовремя не спилили.

Ранее в июне на москвича обрушились строительные леса. Конструкция располагалась рядом с особняком XIХ века в центре столицы, дом находился на реконструкции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Александра Качан
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