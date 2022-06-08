Строительные леса обрушились на человека в Москве

Строительные леса упали на проходившего рядом человека в центре Москвы

В центре Москвы произошло обрушение строительных лесов. Конструкция упала на проходившего рядом человека. Случившееся попало на видео, опубликованное в Telegram-канале ТАСС.

Инцидент произошел в Леонтьевском переулке в центре столицы. Леса располагались рядом с особняком XIХ века постройки, который находится на реконструкции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, степень тяжести полученных им травм неизвестна.

В мае в Москве обрушилась часть фасада элитного жилого комплекса. Обвалившаяся облицовка попала на припаркованные рядом со зданием автомобили и тротуар. Жильцы и прохожие не пострадали.

Ранее в мае потолок ветхого здания обрушился на трех школьников в поселке Чернышевск в Забайкальском крае. Дом признали аварийным в 2020 году, однако администрация населенного пункта не организовала охрану объекта таким образом, чтобы предотвратить попадание посторонних на его территорию. В результате обрушения потолка пострадали два мальчика в возрасте 7 лет и один в возрасте 11 лет. В отношении виновных в халатности должностных лиц было возбуждено уголовное дело.