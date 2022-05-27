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Обрушение фасада жилого здания в Москве попало на видео

В Москве обрушился фасад элитного ЖК на Авиационной улице

Часть фасада одного из московских зданий обрушилась. Инцидент попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Облицовка рухнула с жилого комплекса на Авиационной улице, 77. Обломки дома попали на припаркованные рядом автомобили и тротуар, жильцы и прохожие не пострадали. На данный момент прокуратура Москвы проводит проверку и пытается вычислить ответственного за содержание фасада.

В ноябре 2021 года фасад здания рухнул на проспекте Мира. В сети появились кадры произошедшего, на которых видно, как часть облицовки срывается вниз на тротуар, по которому идут люди. Обломки задели женщину — пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Александра Качан
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