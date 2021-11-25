В центре Москвы на прохожую рухнул кусок стены

На проспекте Мира в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы рухнул кусок стены здания. В результате инцидента пострадала прохожая, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Часть облицовки упала с одного из жилых домов. В сети появились кадры произошедшего, на них видно, как часть фасада неожиданного срывается вниз на тротуар, по которому идут люди. Вскоре появились фото, на которых можно заметить, что бетонные фрагменты облицовки разбросало по пешеходной зоне дороги.

По данным ведомства, пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь. Степень тяжести ее травм неизвестна. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

В апреле кусок фасада здания рухнул на прохожих на Гоголевском бульваре в центре Москвы, тогда травмы получили двое пешеходов. Прокуратура района пообещала провести проверку и установить причины произошедшего.