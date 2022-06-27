Модель бросила возлюбленного за запрет участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы

Модель Кассила Прата бросила бойфренда за запрет участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы

Бразильская модель Кассила Прата бросила возлюбленного, который запрещал ей участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Представительница штата Токантинс рассказала, что бойфренд-комик пытался ее контролировать и был недоволен тем, что она выкладывает откровенные снимки в соцсети. По словам девушки, избранник просил ее прекратить распространять подобный контент, не принимая во внимание особенности ее работы.

Однако разрыв пары произошел после того, как мужчина попытался запретить Прате участвовать в популярном бразильском конкурсе Miss BumBum («Мисс бам-бам»). «Он сказал мне отказаться от соревнования, иначе наши отношения закончатся. Это заявление как минимум оскорбительное. Я подумала о себе, о своей карьере, обо всем, чего я добилась, и решила, что не хочу, чтобы мужчина командовал мной и указывал мне, что я могу делать и чего не могу. Я свободный человек и не собираюсь отказываться от своих проектов», — объяснила свое решение модель.

Конкурс Miss BumBum основал 40-летний предприниматель Какау Оливер в 2011 году. Согласно условиям соревнования, женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. В августе 2018 года участницы данного конкурса сфотографировались с рентгеновскими снимками своих ягодиц, чтобы доказать отсутствие у них имплантов. Таким образом конкурсантки хотели привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций.