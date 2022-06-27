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Президент Эквадора пошел на уступки протестующим

Президент Эквадора решил выполнить требования протестующих и снизить стоимость бензина

Фото: Adriano Machado / Globallookpress.com

Президент Эквадора Гильермо Лассо решил выполнить требования протестующих и уменьшил стоимость автомобильного топлива. Об этом сообщает Reuters.

В попытке положить конец почти двухнедельным антиправительственным протестам политик пошел на уступки коренным жителям и снизил цену за галлон бензина и дизеля на 10 центов. Теперь бензин «экстра» будет стоить 2,45 доллара за галлон, а дизельное топливо — 1,80 доллара, что все еще выше, чем просила организация, представляющая коренное население.

«Все считают, что цены на бензин стали краеугольным камнем в поддержании конфликта, и хотя мы как правительство четко понимаем, что этот фактор не является причиной проблем эквадорцев, мы должны думать об общем благе и спокойствии граждан», — заявил Лассо.

Общенациональные протесты против экономической и социальной политики правительства продолжаются в стране с начала лета. В ходе демонстраций погибло минимум шесть человек. В связи с этим президент Эквадора объявил чрезвычайное положение в провинциях Имбабура, Котопакси и столичном регионе Пичинча. Минимум 18 офицеров полиции пропали без вести в результате штурма протестующими одного из полицейских участков города Пуйо в центральной части Эквадора.

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Виктория Кондратьева
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