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На крупнейших протестах в Эквадоре пропали без вести 18 полицейских

18 полицейских пропали без вести на крупнейших за несколько месяцев протестах в Эквадоре

Как минимум 18 офицеров полиции пропали без вести в результате штурма одного из полицейских участков города Пуйо в центральной части Эквадора. В стране с начала лета продолжаются общенациональные протесты против экономической и социальной политики правительства. Об этом сообщает издание Voice of America.

Кадры, на которых, предположительно, снят момент штурма полицейского участка, опубликованы на YouTube.

Всего за 11 дней, прошедших с начала крупнейших за последние месяцы протестов, были убиты как минимум два человека. В связи с этим президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Имбабура, Котопакси и столичном регионе Пичинча, которое продлится до середины июля. Протесты начались из-за массовой безработицы и экономических проблем.

До этого, в апреле 2022-го, эквадорские производители бананов перекрывали дороги в ряде провинций, требуя экономической поддержки от правительства. Спад был связан с остановкой экспорта бананов в Россию.

Виктория Кондратьева
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