В ФРГ предупредили о локдауне в случае остановки поставок газа из России

FAZ: ФРГ ожидает новый локдаун в случае остановки поставок газа из России

Глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг предупредил, что ФРГ ожидает новый локдаун в случае остановки поставок газа из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Либинг считает, что будет хуже, чем во время пандемии коронавирусной инфекции. «Тогда предприятия в принудительном порядке будут полностью или частично отключать [от энергоснабжения], в экономике начнется очередной локдаун», — сказал он.

По его словам, сокращение поставок газа уже осложняет заполнение газовых хранилищ на зиму. Он добавил, что в настоящее время стоит ожидать «повсеместный стремительный рост цен на энергию». Либинг считает, что значительное подорожание потребители ощутят на себе не позднее 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный газопровод из России в Германию «Северный поток» может начать работу на полную мощность в августе 2022 года — тогда объемы поставок газа в Европу будут восстановлены. Срок возвращения к полной или почти полной прокачке газа предсказал старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.