«Гоголь-центр» ответил на вопрос о закрытии театра

В «Гоголь-центре» заявили, что не могут опровергнуть слухи о закрытии театра

Московский «Гоголь-центр» на своей странице во «ВКонтакте» ответил на вопрос о закрытии театра.

В учреждении заявили, что пока не могут опровергнуть слухи о своем закрытии. Причина заключается в том, что пока им не сообщили о продлении контрактов художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева, которые заканчиваются 4 июля.

В посте отмечается, что за последние полтора года в «Гоголь-центре» состоялось семь премьер, а средняя заполняемость залов в этот период составляла 92 процента. Несмотря на пандемию, в 2021 году театр заработал 146 миллионов рублей.

«За первое полугодие 2022 года театр уже заработал 162 миллиона рублей (при бюджетном финансировании в 154 миллионов рублей). По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два. Мы счастливы работать в одной команде и считаем вас, наших любимых зрителей, ее самой важной частью», — говорится в публикации.

В мае «Гоголь-центр» прокомментировал cлухи о возможном слиянии с другим театром. В учреждении заявили, что не получали на эту тему никакой официальной информации от Департамента культуры Москвы.

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