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«Гоголь-центр» прокомментировал cлухи о слиянии с другим театром

В «Гоголь-центре» заявили, что не получали информации о слиянии с другим театром

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Московский «Гоголь-центр» прокомментировал cлухи о возможном слиянии с другим театром. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

В учреждении заявили, что не получали на эту тему никакой официальной информации от Департамента культуры Москвы. «Природа возникновения этих слухов нам не понятна, поскольку по всем объективным показателям "Гоголь-центр“ — театр с высокой посещаемостью, финансовой эффективностью и сильной командой. Мы работаем, готовимся к премьере», — сказали в театре.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о том, что руководство «Гоголь-центра» якобы могут отправить в отставку, а сам театр объединить с другим культурным учреждением. Такие выводы, по всей видимости, были сделаны в связи с отменой показов балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова в Большом театре. Постановки должны были состояться 6, 7 и 8 мая.

В 2021 году стало известно, что власти Москвы не будут продлевать контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым. На эту должность был назначен актер Алексей Агранович.

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Марина Погосян
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