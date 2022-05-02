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Большой театр отменил балет «Нуреев» Серебренникова

Государственный академический Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова
Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Государственный академический Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперу «Дон Паскуале». Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Балет и опера были запланированы на начало мая. Вместо них будут показаны представления балета «Спартак».

Постановка «Нуреев» должна была состояться 6, 7 и 8 мая, «Дон Паскуале» должна была пройти 5-8 мая, последняя была заменена на оперу «Севильский цирюльник».

Ранее сообщалось, что фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля. Лента посвящена судьбам русского композитора Петра Чайковского, а также его супруги Антонины Милюковой.

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Марина Совина
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