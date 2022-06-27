Россиян предупредили о волне русофобии на популярном курорте Европы

Посол Маслов заявил о неблагоприятной атмосфере для россиян в Греции из-за русофобии

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что в настоящее время на популярном европейском курорте наблюдается неблагоприятный климат для отдыха российских туристов. Об этом он предупредил в эфире телеканала «Россия 24».

«Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу», — отметил посол.

Маслов также добавил, что ему известно о случаях угроз в адрес российских граждан — пострадавшие, по его словам, регулярно звонят в посольство. При этом он уточнил, что они исходят не от греков, а от «националистически настроенных украинцев - как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев».

Ранее в июне директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон также назвал Грецию небезопасной страной для отдыха россиян. Представитель дипмиссии рассказал, что в ведомство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и «даже прямой агрессии».