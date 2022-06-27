Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Хакасии нашли погребальные маски тесинской культуры

Исследователи ИИМК РАН раскопали на юге Хакасии погребальные маски II-I веков до нашей эры

Фото: страница «ИИМК РАН • Археология» во «ВКонтакте»

Сотрудники Южносибирского филиала института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили в курганном могильнике Смирновка-4 на юге Хакасии несколько хорошо сохранившихся погребальных масок тесинской культуры. Об этом сообщается на странице института во «Вконтакте».

Так, под курганной насыпью исследователи раскопали тесинский склеп — большую коллективную могилу, в котором были найдены характерные для тесинской культуры (II-I века до нашей эры) предметы: фрагменты изделий из бересты и китайского лака, железные ножи с кольцевидным навершием, стеклянные бусины и бронзовые бляшки. Главным открытием стали целые гипсовые маски на лицах погребенных.

«Их наносили при подготовке тела к погребению: на череп после снятия кожи и извлечения мозга (через отверстие в височной доле) наносился слой глины, на который, после формирования черт лица, накладывался гипс, дающий возможность обозначить тонкие линии мимики», — рассказали в ИИМК РАН.

Отмечается, что специалистам предстоит сложная работа по фиксации и консервации масок, в том числе с целью дальнейшего экспонирования в музее.

Ранее в июне стала известна стоимость путешествия по местам отдыха президента России Владимира Путина — маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Тывы и Хакасии. Так, тур «Сибирские каникулы» обойдется от 59 до 90 тысяч рублей на человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Канада ввела новые санкции против России
Обрадовавшийся санкциям ФИФА в отношении России игрок покинул «Спартак»
Зеленский заявил о готовности ответить ударом на угрозу со стороны Приднестровья
Пассажирка сделала косметическую процедуру в самолете и была осуждена в сети
Ценам на жилье в России спрогнозировали рост
Названы причины подорожания вторичного жилья в Москве
Крупнейший в мире химический концерн задумался о закрытии из-за нехватки газа
Врач назвал неочевидные симптомы кислородного голодания
Россиянин заставил дочь сорвать наклейку с буквой Z и попал под суд
ДНР заявила о 172 погибших украинских военных на «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.