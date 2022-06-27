В Хакасии нашли погребальные маски тесинской культуры

Исследователи ИИМК РАН раскопали на юге Хакасии погребальные маски II-I веков до нашей эры

Сотрудники Южносибирского филиала института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили в курганном могильнике Смирновка-4 на юге Хакасии несколько хорошо сохранившихся погребальных масок тесинской культуры. Об этом сообщается на странице института во «Вконтакте».

Так, под курганной насыпью исследователи раскопали тесинский склеп — большую коллективную могилу, в котором были найдены характерные для тесинской культуры (II-I века до нашей эры) предметы: фрагменты изделий из бересты и китайского лака, железные ножи с кольцевидным навершием, стеклянные бусины и бронзовые бляшки. Главным открытием стали целые гипсовые маски на лицах погребенных.

«Их наносили при подготовке тела к погребению: на череп после снятия кожи и извлечения мозга (через отверстие в височной доле) наносился слой глины, на который, после формирования черт лица, накладывался гипс, дающий возможность обозначить тонкие линии мимики», — рассказали в ИИМК РАН.

Отмечается, что специалистам предстоит сложная работа по фиксации и консервации масок, в том числе с целью дальнейшего экспонирования в музее.

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