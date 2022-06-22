Названа стоимость отдыха по маршруту Путина

Тур «Сибирские каникулы» по маршруту президента Путина будет стоить от 59 до 90 тысяч руб

Стоимость тура «Сибирские каникулы», который проходит по местам отдыха президента России Владимира Путина, составит от 59 до 90 тысяч рублей на человека. Об этом сообщает ТСН24.

По сведениям издания, в стоимость входит проживание, экскурсии, питание и страховка. Тур начинается в городе Абакан. Самый быстрый способ добраться до него из Москвы — самолетом, стоимость билетов туда-обратно составит от 17 тысяч рублей на человека без багажа.

Президентский отдых продлится восемь дней. В маршрут входит путешествие в долину царей к древним поселениям, открытие промышленной Сибири – плотина крупнейшей электростанции России Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме того, запланирована Сибирская рыбалка или дневной отдых на водохранилище. В программе трекинг до Висячего камня, сплав по живой воде Золотого Уса и погружение в кочевую культуру. В финале отдыха – поиски следа Будды в Дургенском каньоне.

Тур по местам отдыха Путина ранее представила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Тывы и Хакасии. Сообщается, что первые туристы могут проехать по нему уже в июле.

