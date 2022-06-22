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Названа стоимость отдыха по маршруту Путина

Тур «Сибирские каникулы» по маршруту президента Путина будет стоить от 59 до 90 тысяч руб

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Стоимость тура «Сибирские каникулы», который проходит по местам отдыха президента России Владимира Путина, составит от 59 до 90 тысяч рублей на человека. Об этом сообщает ТСН24.

По сведениям издания, в стоимость входит проживание, экскурсии, питание и страховка. Тур начинается в городе Абакан. Самый быстрый способ добраться до него из Москвы — самолетом, стоимость билетов туда-обратно составит от 17 тысяч рублей на человека без багажа.

Президентский отдых продлится восемь дней. В маршрут входит путешествие в долину царей к древним поселениям, открытие промышленной Сибири – плотина крупнейшей электростанции России Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме того, запланирована Сибирская рыбалка или дневной отдых на водохранилище. В программе трекинг до Висячего камня, сплав по живой воде Золотого Уса и погружение в кочевую культуру. В финале отдыха – поиски следа Будды в Дургенском каньоне.

Тур по местам отдыха Путина ранее представила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Тывы и Хакасии. Сообщается, что первые туристы могут проехать по нему уже в июле.

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Варвара Кошечкина
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