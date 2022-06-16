Появился тур по любимым местам отдыха Путина

Ростуризм представил тур «Сибирские каникулы» по любимым местам президента Путина

Появился тур «Сибирские каникулы» по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина. Его на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Тывы и Хакасии. Сообщается, что первые туристы могут проехать по нему уже в июле.

Продолжительность тура составляет восемь дней, а протяженность маршрута — около 1,2 тысячи километров.

Глава ведомства добавила, что сама планирует посетить эти места во время летнего отдыха.

Помимо «Сибирских каникул» Догузова представила на ПМЭФ еще четыре новых туристических программы. Среди них «Государева дорога» — между Санкт-Петербургом и Москвой, «Здесь начинается день» по острову Сахалин, «Кузбасс — огонь в сердце» и «Жигулевские выходные» — по Самарской области.

В Ростуризма отметили, что в настоящее время разрабатываются еще 24 маршрута.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока ничего не знает о планах главы государства на отпуск.