Озвучена спровоцировавшая ледниковый период причина

Nature Geoscience: причиной ледникового периода стала закупорка шлюзов океана в Канаде

Ученые из Университета Аризоны озвучили причину, спровоцировавшую ледниковый период на Земле в древние времена. По их мнению, все дело в нарушении протоков океана в Канадском Арктическом архипелаге. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Для этого специалисты создали подробное компьютерное моделирование, в котором реалистично воссоздали условия, которые царили на планете в начале последнего ледникового периода. В модель также внесли более обширные области ледяного покрова Северного полушария с высокой пространственной детализацией.

Выяснилось, что «шлюзы» океана между островами в Канадском Арктическом архипелаге являются ключевым фактором, влияющим на климат Северной Атлантики, которые формируют ледяной покров в Скандинавии. Закупорка этих «шлюзов» льдами приводит к недостаточному охлаждению Северного полушария, что приводит к нарушению формирования ледяных отложений на севере Канады и Сибири, а не в Скандинавии. Доказать это удалось также в компьютерной модели, где заблокировали водные пути между островами архипелага.

Выводы ученых подтвердились данными из Северной Атлантики, которые сообщают о ледниках на севере Канады, образовавшиеся за несколько тысяч лет до появления их в европейской части. По словам авторов работы, их выводы применимы ко всем ледниковым периодам, а не только к последнему. Кроме того, их модель позволит выявить ранее неизвестные взаимодействия в системе Земли.

Синдром отмены: Россия



