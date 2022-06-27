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Канада запретит импортировать из России золотые изделия

Правительство Канады запретит импорт ряда золотых изделий из России

Фото: Baz Ratner / Globallookpress.com

Правительство Канады по согласованию с США, Великобританией и Японией решило запретить импорт из России ряда золотых изделий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«По согласованию с США, Великобританией и Японией премьер-министр объявил о намерении Канады ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России, исключив эти товары из системы международных рынков и еще больше изолировав Россию от международной финансовой системы», — указано в заявлении.

Страна также намерена запретить экспорт в Россию ряда передовых технологий, в частности квантовых компьютеров и промышленного оборудования, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии. «Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование», — заявили в правительстве.

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Новые санкции канадского правительства коснулись и Белоруссии. Оттава перестанет поставлять в страну технологии, которые могут быть использованы для производства оружия, а также запретит импорт и экспорт предметов роскоши.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России. Под ограничения попали среди прочих Центр судоремонта «Звездочка», подразделения корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Мосэлектронпроект, Тамбовский завод «Октябрь» и Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга».

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Софья Ермакова
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