Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья

Daily Mail: Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья за 300 миллионов долларов

Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом стало известно Daily Mail.

Отмечается, что актер ведет переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов. По данным Poptopic, компания заинтересована в том, чтобы восстановить отношения с Деппом. Студия связалась с актером еще судебных разбирательств с его бывшей супругой Эмбер Херд.

В апреле сообщалось, что Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря». Во время судебного заседания по иску артиста к Эмбер Херд Депп сказал, что обвинения с ее стороны разрушили его карьеру. Из-за того, что актриса заявила о насилии со стороны экс-мужа, его лишили нескольких проектов, в том числе шестой части «Пиратов Карибского моря».