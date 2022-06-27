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Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья

Daily Mail: Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья за 300 миллионов долларов
Джонни Депп

Джонни Депп . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом стало известно Daily Mail.

Отмечается, что актер ведет переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов. По данным Poptopic, компания заинтересована в том, чтобы восстановить отношения с Деппом. Студия связалась с актером еще судебных разбирательств с его бывшей супругой Эмбер Херд.

В апреле сообщалось, что Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря». Во время судебного заседания по иску артиста к Эмбер Херд Депп сказал, что обвинения с ее стороны разрушили его карьеру. Из-за того, что актриса заявила о насилии со стороны экс-мужа, его лишили нескольких проектов, в том числе шестой части «Пиратов Карибского моря».

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Марина Совина
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