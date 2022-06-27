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В Краснодарском крае зацвела лаванда

Фотосессия на лавандовой ферме в Краснодарском крае обойдется в тысячу рублей

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

В Краснодарском крае зацвела лаванда — цветы распустились в двух локациях под Анапой, а также в Северском районе. Об этом пишет KP.RU.

Теперь туристы могут устроить фотосессию с ярко-фиолетовыми цветами на семейной ферме Maison Des Plantes Aromatiques, которая обустроена в стилистке Прованса. Входные билеты для компании обойдутся в 500 рублей, 30 минут фотосессии — в тысячу рублей.

Аналогичные услуги предлагает «Лавандовая ферма» в Северском районе. 30 минут фотосессии стоят 700 рублей, желающим прийти со своим фотографом придется заплатить тысячу рублей.

В «Долине Лефкадия», помимо фотосессии, посетители могут самостоятельно собрать лаванду, а также попробовать домашние сыры и гаражное вино — такая программа стоит три тысячи рублей.

Ранее на улицах Омска высадили более 400 тысяч цветов: петунии, бархатцы, шафраны и канны, а также агератумы, тагетесы и бегонии. Все растения высажены по заранее утвержденному эскизу, чтобы получить красивый узор.

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Мария Гейн
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