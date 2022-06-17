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В Омске высадили более 400 тысяч цветов

Более 400 тысяч цветов высадили в скверах, парках и на бульварах Омска

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Более 400 тысяч цветов высадили в скверах, парках, на бульварах и вдоль пешеходных зон Омска в июне. Об этом сообщает местный портал OmskInform.

По информации издания, Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) продолжают высаживать растения на улицах города по заранее заготовленным эскизам, чтобы получить красивый узор. При этом формы орнаментов на клумбах меняются ежегодно, обновляя городской ландшафт.

Известно, что службы озеленения проведут последнюю высадку цветов во время оформления традиционной выставки «Флора-2022». Отмечается, что чаще всего на улицах города появляются петунии, бархатцы, шафраны и канны, а также агератумы, тагетесы, бегонии и другие виды цветов.

В октябре 2021 года на улицах Курска высадили тысячи цветов. На улицах Ленина и Союзной появились 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов. Так, жители города посадили луковицы тюльпанов сортов «Антарктика», «Иль де Франс», «Пинк Импершн», а также крокусы сортов «Флауэр Рекорд» и «Голден Йеллоу».

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Майя Пономаренко
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