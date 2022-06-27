ЛНР заявила о планах украинских военных покинуть Лисичанск в гражданской одежде

НМ ЛНР: украинские военные хотят вместе с мирными жителями выйти из Лисичанска

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила, что украинские военные планируют покинуть Лисичанск в гражданской одежде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, украинское командование вместе с главой Луганской военной администрации Сергеем Гайдаем разработали план эвакуации. «Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и таким образом они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта», — утверждает Марочко.

Он призвал мирных жителей «оставаться в безопасном месте». «Сейчас идет плановая боевая работа. Любые перемещения в населенном пункте Лисичанск, а также в его окрестностях небезопасны», — заключил Марочко.

25 июня стало известно, что силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск.