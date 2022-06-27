Перспективы создания Россией сырьевой ловушки для Запада оценили

Аналитик Демидов усомнился в создании новой сырьевой ловушки для Запада при помощи Боливии

Информация о том, что Россия готовит для Запада новую сырьевую ловушку, не имеет под собой основы для беспокойства для западных экономик, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением о перспективах такого сценария он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее о готовящейся со стороны России сырьевой ловушке для Запада написала немецкая газета Welt. По ее данным, президент России Владимир Путин может построить партнерские отношения с Боливией, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире. Кроме того, власти южноамериканской страны ищут деловых партнеров, которые помогут в добыче сырья. Как утверждает Welt, главным претендентом выступает Россия.

Ловушки не будет

Если Россия купит или арендует месторождения лития в Боливии, это не поставит в зависимость развитые экономики, убежден Демидов.

Не могу разделить опасений Die Welt по той причине, что литий является достаточно новым для индустрий металлом, соответственно, полномасштабной разведки в мире не производилось. Уверен, что со временем будут открыты не менее крупные месторождения в Африке, России, США, Китае, и Боливия может перестать быть ключевой сырьевой страной. Кроме того, Боливия не передает в концессию все свои запасы лития одной стороне, что также является барьером для появления монополиста на мировом рынке Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

Важность лития

Ожидается, что мировая потребность в литии достигнет 2,4 миллиона тонн карбонатного эквивалента, что на 1,8 миллионов тонны больше, чем будет произведено в 2022 во всем мире, заметил Демидов. По его словам, совокупные инвестиции, которые необходимы для синхронизации предложения со спросом составят 42 миллиарда долларов США.

«На данный момент крупнейшие залежи лития обнаружены в Латинской Америке. Это, в основном, Боливия, Аргентина и Чили. Там аккумулируется на сегодня около двух третьих мировых запасов лития, но одновременно с этим существует множество других более мелких месторождений в Африке, Европе, Китае, России, Австралии, США, Канаде. Одновременно с этим крупнейшими производителями лития являются Австралия, Чили и Китай, которые занимают более 85 процентов всего мирового рынка производства лития, в то время как, Боливия – страна с крупнейшими залежами лития не входит даже в 10 крупнейших производителей», — рассказал аналитик.

В связи с этим, вполне логично слышать от властей Боливии о необходимости развития своей промышленности, а, учитывая важность и перспективность лития в энергетике будущего, логично ожидать от крупнейших игроков заинтересованность в ресурсной базе, — высказался Демидов. «Именно поэтому Россия, США и Китай являются главными вероятными инвесторами-партнёрами правительства Боливии», — подчеркнул он.

Ранее болгарский специалист по газовой разработке инженер Христо Казанджиев заявил о попадании страны в российскую «газовую ловушку».

