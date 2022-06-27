Наемник из Франции рассказал о множестве погибших на Украине французов

Воюющий за Киев наемник из Франции Карель рассказал о дюжине погибших на Украине французов

Воюющий на стороне Киева 27-летний Карель в эфире телеканала La Chaîne Info рассказал о множестве погибших на Украине французов.

Карель живет на Украине в течение нескольких лет и сражается в рядах «Иностранного легиона» с начала российской спецоперации. Он заявил, что не боится умереть, однако рассказал, что погибла уже по меньшей мере дюжина французских наемников, воевавших за Киев. Остается неясным, были ли они также частью «Иностранного легиона».

Посол Франции на Украине пока не подтвердил журналистам эти цифры.

Наемник также отметил, что национальный состав его легиона сильно изменился. Теперь, по его словам, за Киев воюет даже один японец.

26 июня помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. Представитель МВД отметил, что наемники бегут мелкими группами в Павлоград.