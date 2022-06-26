Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

120 иностранных наемников собрались в Лисичанске

Представитель МВД ЛНР сообщил о 120 наемниках из Франции, Польши и Британии в Лисичанске

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. Об этом ТАСС сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, город в настоящее время штурмуют части ЛНР. Там сконцентрировано примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, они направляются в Солидар и Краматорск.

Представитель МВД отметил, что наемники бегут мелкими группами в Павлоград. Местные жители и разведка сообщают, что сейчас в Лисичанске собрались 37 британцев, 21 француз, 64 американца.

Ранее 26 июня Киселев сообщил, что ночью из Северодонецка спешно сбежали иностранные наемники, бросив вооружение, мешавшее им переправиться. Разбившись по группам два-три человека, иностранцы ушли в Лисичанск.

По данным Минобороны России, 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных городах проживает около 108 тысяч человек, общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
ВСУ снова обстреляли платформу «Черноморнефтегаза» в Крыму
Психоаналитик объяснил интерес людей к историям о маньяках
Психолог оценил опасность шопоголизма
Американцы отказались верить обвиняющему в инфляции Россию Байдену
Названы безопасные зоны отдыха с купанием в Москве
Панарин признался в психическом расстройстве
Врачи назвали необычные побочные эффекты употребления вина людьми старше 40 лет
120 иностранных наемников собрались в Лисичанске
Аналитик дал оценку заявлению Bloomberg о скором дефолте в России
В ЛНР рассказали о конфликте Зеленского с главкомом ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.