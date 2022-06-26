120 иностранных наемников собрались в Лисичанске

Представитель МВД ЛНР сообщил о 120 наемниках из Франции, Польши и Британии в Лисичанске

В Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. Об этом ТАСС сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, город в настоящее время штурмуют части ЛНР. Там сконцентрировано примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, они направляются в Солидар и Краматорск.

Представитель МВД отметил, что наемники бегут мелкими группами в Павлоград. Местные жители и разведка сообщают, что сейчас в Лисичанске собрались 37 британцев, 21 француз, 64 американца.

Ранее 26 июня Киселев сообщил, что ночью из Северодонецка спешно сбежали иностранные наемники, бросив вооружение, мешавшее им переправиться. Разбившись по группам два-три человека, иностранцы ушли в Лисичанск.

По данным Минобороны России, 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных городах проживает около 108 тысяч человек, общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).