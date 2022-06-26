В МВД ЛНР рассказали о бросивших оружие и сбежавших из Северодонецка наемниках

Представитель МВД ЛНР сообщил, что наемники бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие

Иностранные наемники покинули Северодонецк, оставив оружие. Об этом рассказал ТАСС помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, ночью из города спешно бежали наемники, прибывшие из Соединенных Штатов, а также Польши, Германии и Франции. Они бросили вооружение, мешавшее им переправиться. Разбившись по группам два-три человека, иностранцы ушли в Лисичанск. Об их бегстве сообщил военнопленный, который показывал им дорогу.

Ранее 26 июня сообщалось, что в промышленной зоне Северодонецка еще остаются более тысячи боевиков батальона «Луганск-1» и территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киселев надеется, что город будет полностью зачищен в течение трех-четырех дней.

По данным Минобороны России, 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных городах проживает около 108 тысяч человек, общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).