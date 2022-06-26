В МВД ЛНР раскрыли число украинских боевиков в промзоне Северодонецка

Представитель МВД ЛНР сообщил о тысяче украинских боевиков в промзоне Северодонецка

В промышленной зоне Северодонецка еще остаются более тысячи боевиков батальона «Луганск-1» и территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные раскрыл ТАСС помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, город еще полностью не зачищен. Представитель ведомства выразил надежду, что в течение трех-четырех дней «завершится эта эпопея».

Ранее Минобороны России сообщило, что 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных городах проживает около 108 тысяч человек, общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).